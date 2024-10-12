إليسا تتألق في حفل دبي.. رسالة أمل في زمن الحرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلاً، أمس، على ملعب “كوكاكولا أرينا” في مدينة دبي، ضمن موسم الحفلات الشتوية، حيث وجّهت كلمة حب وسلام لبلدها لبنان جراء الحرب الإسرائيلية على أراضيه.

وقد انتشر مقطع فيديو لإليسا من الحفل وهي تلقي كلمة مؤثرة للبنان بعد عودتها إلى المسرح، قائلة: “أمضيتُ أياماً عديدة خلف التلفزيون، أتابع مثل كلّ الناس، خاصةً أبناء بلدي، وأدركت أنه ليس لديّ ما أقدّمه”.

وتابعت: “قرّرت أن أعود إلى عملي، وأظهر صورة بلدي الحلوة، وأقول للناس إن بلدي ستعود أحلى مما كانت عليه، وهذه مرحلة موقتة نمرّ فيها”.

وأشارت إليسا إلى التزاماتها تجاه بلدها وفرقتها الموسيقية والأشخاص التي تتحمّل مسؤوليتهم، قائلة: “لن أتوقف عن الحياة، وسأستمر، ويقولون إن الكرة الأرضية تهتز، ولكنها لا تقع ولن تقع إن شاء الله”.

وتفاعل الجمهور اللبناني بشكل واسع مع كلمة إليسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاء في أحد التعليقات: “طالما لدى لبنان من يحبه مثلك، البلد سيعاد إعمارها وستكون أفضل من قبل إن شاء الله”، وفي تعليق آخر: “الدني تهز ولا تقع، كيف إذا ست الدني بيروت؟ لا تقع، ولن تهزم… وستعود أقوى وكلها حب وجمال.. بصوتك ومعك”.