أندرو غارفيلد.. سبايدر مان يُساند غزة مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حظي الممثل الأميركي أندرو غارفيلد بإشادة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن أعرب عن دعمه للشعب الفلسطيني، خاصة في غزة. خلال استضافته في بودكاست Happy Sad Confused، دعا نجم فيلم “سبايدر مان” إلى توجيه القلوب والطاقات نحو غزة، مما لاقى تصفيقاً حاراً من الجمهور.

وقال غارفيلد: “من بين كل الناس في العالم، لا أحتاج إلى أي شيء. أنا سعيد للغاية، ولكن يجب أن نوجه طاقتنا نحو شيء مهم حقاً، مثل حياة الفلسطينيين في غزة.”

وأشار إلى أن أي شخص يعاني أو مضطهد يجب أن يحظى بالاهتمام والدعم، مضيفاً أن معاناة الفلسطينيين هي المكان الذي يجب أن تُوجّه إليه الطاقات الآن.

يُذكر أن غارفيلد، إلى جانب عدد من الممثلين مثل خواكين فينيكس وكريستين ستيوارت، وقعوا رسالة موجهة للرئيس الأميركي جو بايدن، يدعون فيها إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد العدوان الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023.