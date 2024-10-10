وزيرة الهجرة السابقة تكشف كواليس أزمة ابنها المتهم بقضية قتل في الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، تفاصيل تجربتها الشخصية مع أزمة ابنها المتهم في قضية قتل في الولايات المتحدة، وذلك خلال كلمتها في منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية.

وأكدت مكرم أن المنتدى يتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، ووصفت أزمتها بأنها كانت بمثابة "البلكونة التي وقعت فوق رأسي". وذكرت أن ابنها رامي انتقل إلى كاليفورنيا للدراسة، لكنه يعاني من مرض نفسي يُعرف بالشيزوفرينيا.

وأضافت أنها كانت تعيش صدمة كبيرة عندما تورط ابنها في الجريمة، مشيرة إلى أن ذلك كان دافعًا لها للتفكير في استقالتها من الحكومة، نظرًا لرغبتها في عدم تعريض بلادها لأي نقد أو تنمر، وأيضًا لمساندة ابنها.

وأوضحت "مكرم" أنها أنشأت مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي بعد اكتشافها أن ابنها كان يعاني من مرضه منذ سن العاشرة، حيث لم يكن لديه الجرأة للتعبير عن حالته.

كما أشارت إلى أن الرئيس السيسي رفض استقالتها وحرص على استمراريتها في الحكومة، لكنها خرجت بعد عدة أشهر من العمل.

واختتمت "مكرم" بالقول إنها تظل قوية لدعم ابنها، مؤكدًة على أهمية تعلم اللغة العربية له استعدادًا للعودة إلى مصر. وتعهدت بأن تجلب ابنها رامي للمشاركة في المؤتمر القادم ليحكي تجربته بنفسه بعد تجاوز هذه الفترة الصعبة.

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