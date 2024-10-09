شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مواطن وإصابة 16 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى والان مع تفاصيل الخبر

لقى مواطن مصرعه وأصيب 16 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بجوار كوبري أبو صير باتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.

وتبين مصرع مواطن وإصابة 16 آخرون، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.