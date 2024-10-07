طلاسم وصور اللاعب.. ماذا وجد التربي داخل المقابر في واقعة سحر مؤمن زكريا؟ | تحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عادل:

حددت المحكمة المختصة جلسة، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة تربي و4 آخرين، لاتهامهم بفبركة واقعة العثور على أعمال سحر خاصة بلاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وحصل الخليج 365 على نص تحقيقات النيابة العامة مع المتهم الأول وجاء في التحقيق :

س: ما الذي حدث إذا وما هى ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل انى شغال تربى في مقابر سيدى عقبة في الخليفة وفى يوم كنت بزرع صبارة في الترب مرة واحدة وانا بحفر لقيت كيس بلاستيك فامسكته وفتحته عشان اشوف فيه ايه لقيت فيه لفتين وبفتح اول لفه لقيت مكتوب فيها طلاسم و حاجات مش مفهومة.

واللفة الثانية بفتحها لقيت فيها ثلاث ورقات بيض مكتوب عليها كلام مش مفهوم وفيها صورة كابتن مؤمن زكريا، والصورة مكتوب عليها بالاحمر كلام مش مفهوم ومدبس فيها أكثر من دبوس مكتوب عليها بالاحمر، وساعتها انا صورتهم بالتليفون محمد جوز أمنية واتصلت بمحمد أمام قريبي وقلت له على اللى انا شفته.

وتابع "ساعتها هو قالى انه يعرف حد يوصلنى لكابتن مؤمن زكريا، وبعد كده لقيت واحد اسمه مصطفى و معاه واحد صاحبه وقالي انه قریب مراتى مؤمن زكريا، وساعتها طلب منى ان يشوف الاعمال اللى انا شوفتها في المدفن وانا وريتها له".

وأضاف "قالي انه مرات مؤمن زكريا هتتواصل معايا وبعدها بيومين لقيت كابتن مؤمن زكريا، و ثنين شيوخ وأبو مؤمن زكريا ومصطفى وساعتها الشيوخ طلبت مني اجيب الاعمال عشان يشوفوها وبعدها قعدو يطلبو منى خل وميه وسلطانية على أساس انهم بيفكو الاعمال و بعد كده طلبوا منى انهم يشوفوا المكان اللى انا لقيت فيه الكيس ده وريته لهم".

وقال المتهم إن الشيخ طلب منى احفر شوية كمان وطلع ساعتها من الحفرة اللى جنب التربة حتيتن فخار وسلك وبعد كده حط زرعة الصبار وسقاها بماء مقري عليها قرآن وبعد كده هما مشيو لقيت محمد عمر بيقولى انه صورنا واحنا بنفك العمل وساعتها انا طلبت منه انه يسمح اى حاجة صورها عشان مينفعش تتاجر بمرض حد.

وبعدين وتانى يوم وانا رايح اجيب علاج من الصيدلية لقيت الصيدلي بيقولى ايه موضوع مؤمن زكريا قولتله انه كان فيه أعمال ليه في الترب وفيه شيخ جه فكها وساعتها الصيدلي بيقولى انا مصدقك وساعتها رحت طلعتهله الصور اللى كنت مصورها للأعمال والدكتور ساعتها طلب منى ان ابعتله الصور فبعتها له بحسن نية وبعد كده لقيت حد بيتصل بيا وبيقولى انه هو جاري بيسألني على موضوع مؤمن زكريا فحكيلته.