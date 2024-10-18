شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: تم اغتيال السنوار.. والحرب لم تنته بعد وحماس لن تحكم غزة بعد الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، اغتيال يحيى السنوار رئيس حركة حماس، وقال: "تم اغتيال السنوار والحرب لم تنته بعد". أضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "إعادة المحتجزين فرصة سانحة لتحقيق أهدافنا"، زاعما أن نتنياهو حركة حماس لن تحكم غزة بعد الآن. وتابع نتنياهو: "‏الحرب على غزة تكلفنا أثمانا باهظة، وعلينا استعادة المحتجزين بقطاع غزة".

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