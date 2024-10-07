زعيم الأغلبية البرلمانية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب الدكتور عبدالهادى القصبى، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد "51 ".

وأكد زعيم الأغلبية، أننا نستلهم من ذكرى حرب أكتوبر المجيدة القدرة على مواجهة التحديات الصعبة الحالية داخليا وخارجيا التي تواجه مصر ولكن بعزيمة المصريين ومساندتنا للدولة والاصطفاف خلف القيادة السياسية لكى نحقق عبورا جديدا ولدينا ثقة أن المولى عز وجل سوف يعبر بنا إلى بر الأمان لبناء مصرننا الجديدة.

كما نستقبل ذكرى انتصار أكتوبر المجيد بالعزم والإرادة والتصميم والإصرار على استكمال الأداء ومواصلة البناء من أجل تحقيق غد أفضل لمصر والمصريين .

ووجه القصبى الشكر للرئيس السيسي مشيدا بجهوده الحثيثةو والمتواصلة في تعزيز استقرار مصر وتحقيق تقدمها على كافة الأصعدة هذا بالإضافة إلى إن إرادته القوية ورؤيته الحكيمة من أجل بناء مستقبل أفضل لبلادنا العربية العظيمة .