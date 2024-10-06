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الداخلية ترد على مزاعم إخوانية بوجود انتهاكات لنزلاء السجون وأسرهم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة ادعاء إحدى منصات جماعة الإخوان الإرهابية بوجود رسائل بشأن الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن الزعم بوجود انتهاكات تجاه النزلاء وأسرهم خلال زيارتهم لزويهم بتلك المراكز.

أكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لمحاولة التشكيك فى ما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث لإثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

أوضح المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وتُدار وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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