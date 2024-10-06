الداخلية تواصل تفعيل إجراءات تسهيل الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير الخدمات للمواطنين والمترددين.

واستقبل أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بيسر وسهولة.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تسهيل حصول المواطنين على المستندات في كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.