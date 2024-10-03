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رئيس جامعة عين شمس يشهد فعاليات الماراثون الرياضى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: بتول عصام

الخميس، 03 أكتوبر 2024 01:10 م

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس فعاليات ماراثون اليوم الرياضي الذى نظمه قطاع التعليم والطلاب -إدارة النشاط الرياضي- بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

وفي كلمته أشار د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، إلى أن ليست مجرد نشاط جسدي، بل هي أسلوب حياة يُعزز من الصحة النفسية والبدنية، ويُعزز من قيم التعاون والروح الجماعية.
وأضاف أن هذا الماراثون هو فرصة للطلاب لإظهار قدراتهم وللتنافس بروح رياضية، كما أنه يرسخ أهمية الرياضة في حياتنا اليومية وأثرها الإيجابي على المجتمع.


جانب من الفعاليات

كما قدم رئيس جامعة عين شمس الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، وخص بالشكر قطاع التعليم والطلاب وحثهم جميعًا طلابا وعاملين على بذل أقصى جهدكم والاستمتاع بكل لحظة من هذه التجربة.
تضمن الماراثون عددا من الألعاب والإلكترونية وترفيهية
(  Tag archery-  كورف بول - airbadminton -  - تجديف الصالات الارجوميتر).
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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