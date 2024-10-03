نحاس ودهب وعُملات قديمة.. ضبط 5 متهمين في واقعة سرقة ورشة معادن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 5 أشخاص بتهمة سرقة ورشة تشكيل معادن في دائرة قسم شرطة الجمالية.

حيث تم ضبط عامل في الورشة، اعترف بسرقة طبقين من النحاس، وحلق ذهب، وكيلو ونصف من كسر النحاس، بالإضافة إلى 5 كيلوغرامات من العملات القديمة. وأوضح أنه ارتكب هذه السرقات على فترات باستخدام أسلوب المغافلة.

كما تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهم، الذي أشار إلى 4 أشخاص آخرين تم القبض عليهم أيضًا.

في سياق متصل، تم القبض على سائقين مقيمين بدائرتي قسم شرطة شبرا والمرج، لقيامهما بسرقة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية وجهاز لاب توب من داخل إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة المعادي. وأقر أحدهما بأنه ارتكب الواقعة باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع بمساعدة المتهم الثاني.

تم ضبط المسروقات بناءً على إرشادهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تأتي هذه الجهود في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية المرتبطة بجرائم السرقات.