الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر.. تفاصيل لقاء وزير الإنتاج الحربي سفيرَ المملكة المغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:



استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد آيت، سفير المغرب بالقاهرة والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك.

جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب صلاح بسفير المملكة المغربية والوفد المرافق له، وتم تأكيد متانة العلاقات (المصرية- المغربية)؛ حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين رسميًّا عام 1957، وخلال أكثر من 60 عاماً شهدت العلاقات السياسية بين البلدَين قدراً مهماً من التفاهم والتنسيق المستمر في ملفات العمل الوطني والإقليمي والدولي المشترك، وتعاون البلدان في تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي (التي تحول اسمها لاحقًا إلى منظمة التعاون الإسلامي)، والسنوات الأخيرة جسدت إرادة الدولتَين والقيادتَين في مصر والمغرب في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في كل المجالات؛ وبخاصة أن كلًّا من مصر والمغرب دولة ذات تأثير كبير على الأصعدة العربية والإسلامية والإقليمية والإفريقية.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكداً أن الوزارة تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر، كما أنه يتم استغلال فائض الطاقات بالشركات والوحدات التابعة للوزارة لدعم الصناعة الوطنية، من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وتطرقت المباحثات بين الجانبَين لمناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة، حيث تم تأكيد الاستعداد لقيام وزارة الإنتاج الحربي من خلال الشركات التابعة، بتلبية مطالب المملكة المغربية من أسلحة ومعدات وذخائر، وتم مناقشة إمكانية التعاون في عدد من المجالات المدنية؛ منها (الأجزاء المغذية لصناعة السيارات، منتجات الصلب المخصوص "مدرفلات الصلب على البارد والساخن"، ألواح الطاقة الشمسية والكابلات الهوائية والأسلاك المعزولة وعدادات الكهرباء الذكية، محركات الديزل والمحركات الكهربائية ووحدات لحام الكهرباء وضواغط الهواء ، أنظمة الري الحديث ومعدات الميكنة الزراعية، مصانع تحويل المخلفات لطاقة وسماد عضوي، وحدات تنقية ومعالجة الصرف وتحلية المياه، المفرقعات الصناعية التي تستخدم في أعمال الإنشاءات وشق الطرق) .

وأكد الدكتور محمد آيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، قوة الروابط التاريخية وعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع الشقيقتَين مصر والمغرب في مختلف المجالات، تحت قيادة قائدَي البلدَين الملك محمد السادس ملك المغرب، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأعرب محمد آيت عن اهتمام العديد من الشركات المغربية بعقد شراكات تعاونية مع شركات الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني؛ خصوصًا في ظل ما تتميز به الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وقدرات بشرية على أعلى مستوى، فضلاً عما تتمتع به من سمعة طيبة وسرعة ودقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بمصر، الأمر الذي من شأنه المساهمة في إقامة شراكات صناعية واعدة بين الجانبَين في مختلف المجالات.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه في نهاية اللقاء تم تأكيد ترحيب وزارة الإنتاج الحربي باستقبال الوفود الفنية من الجانب المغربي لزيارة الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وتحديد مجالات التعاون بدقة؛ لتقديم نموذج يحتذى به للتعاون المشترك.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس مدحت شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي، وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

