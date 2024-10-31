فتوح مفاجأة جوميز أمام البنك الأهلي في افتتاح الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اقترب أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من التواجد في قائمة الأبيض، لأول مرة هذا الموسم، في مواجهة البنك الأهلي، بافتتاح مباريات الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الثامنة مساء غدا الجمعة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأبيض، أن أحمد فتوح، سيكون مفاجأة جوميز، في قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي.

وأضاف أن أحمد فتوح ظهر بمستوى مميز في الفترة الماضية، خلال مشاركته في التدريبات، جعله قريب من العودة لخوض المباريات مرة أخرى رفقة الفريق الأبيض، بداية من مواجهة البنك الأهلي غدا.

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