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الامارات | «رابطة المحترفين» يطلع على جهود زيادة الدخل التجاري

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، أمس، اجتماعه الدوري الخامس في الموسم الرياضي 2024-2025، بمقر الرابطة في أبوظبي، برئاسة عبدالله الجنيبي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومديري الإدارات في الرابطة.

وذكر بيان صحافي من الرابطة، أن «المجلس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات ملفات التسويق والشؤون التجارية ضمن استراتيجية الرابطة 2020-2030 الرامية إلى استقطاب المزيد من الشراكات الناجحة، وزيادة الدخل التجاري للمؤسسة، بما يعود بالنفع على الأندية المحترفة، وتطوير مسابقات الرابطة». كما ناقش التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية، ومختلف اللجان المختصة. واستعرض تقارير الإنجاز وسير العمل في مختلف المشروعات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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