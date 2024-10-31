الامارات | أتلتيكو مينيرو إلى نهائي كأس ليبرتادوريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز أتلتيكو مينيرو البرازيلي مكاناً له في نهائي كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية لكرة القدم، بعد تعادله دون أهداف مع مضيفه ريفربلايت الأرجنتيني على ملعب مونومنتال في بوينس أيرس.

وكان أتلتيكو مينيرو، حامل لقب 2013، قطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ النهائي بفوزه ذهاباً على أرضه 3-0، بفضل ثنائية المخضرم ديفرسون وهدف ثالث لباولينيو. وسيكون النهائي مواجهة برازيلية على الأرجح للمرة الرابعة في آخر خمس سنوات، بعد الفوز الكبير لبوتافوغو على الأوروغوياني وبينيارول 5-0 ذهاباً، ما وضعه على عتبة النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وتسيطر الفرق البرازيلية على لقب البطولة في آخر خمس سنوات.