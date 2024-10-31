الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس - الشارقة 16:50
الوصل - الجزيرة 19:30
الجونة - زد إف سي 18:00
مودرن سبورت - إنبي 21:00
الدوري السعودي
الشباب - الوحدة 18:50
الأخدود - العروبة 19:10
الاتحاد - الأهلي 22:00
جنوى - فيورنتينا 21:30
كومو - لاتسيو 23:45
روما - تورينو 23:45
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