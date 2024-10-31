اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

بني ياس - الشارقة 16:50

الوصل - الجزيرة 19:30

الجونة - زد إف سي 18:00

مودرن سبورت - إنبي 21:00

الدوري السعودي

الشباب - الوحدة 18:50

الأخدود - العروبة 19:10

الاتحاد - الأهلي 22:00

جنوى - فيورنتينا 21:30

كومو - لاتسيو 23:45

روما - تورينو 23:45

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