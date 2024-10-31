أكدت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، أن في تمام الساعه 10:30 صباحاً، تم استهداف سيارة إسعاف تابعة للجمعية اثناء قيامها بواجبها الانساني على طريق حبوش - دير الزهراني، مما ادى الى استشهاد مسعف وجرح اثنين وتدمير السيارة بشكل كامل".

كانت هذه تفاصيل خبر كشافة الرسالة أكدت استشهاد أحد مسعفيها وجرح اثنين جرّاء تدمير سيارة إسعاف على طريق حبوش- دير الزهراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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