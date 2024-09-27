الداخلية تتبنى مبادرة إنسانية لتوزيع حقائب مدرسية على الفئات الأولى بالرعاية-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أطلق قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية مبادرة "كلنا واحد - مع زهور المستقبل 2"، التي تستهدف توزيع حقائب مدرسية وعبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في عدد من المحافظات.

تستهدف المبادرة أسر الطلبة من الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك المرأة المعيلة، وذوي الهمم، ودور رعاية الأيتام، وذلك تعزيزًا لروح المشاركة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

تأتي هذه الجهود في إطار دور وزارة الداخلية في المساهمة المجتمعية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما تندرج ضمن جهود الوزارة لدعم المواطنين بمناسبة العام الدراسي الجديد 2024/2025.