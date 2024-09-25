الأمن العام يطارد تجار المخدرات والسلاح في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنّ قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديريتي أمن أسوان ودمياط حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت هذه الحملات عن تحقيق نتائج ملموسة.

في مديرية أمن أسوان:

تمكنت القوات من ضبط أربع قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط ٧.٢ كيلو جرامات من مخدر الحشيش و٢.٥ كيلو جرامات من مخدر البانجو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين بحوزة أربعة متهمين، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية. كما تم ضبط بندقية خرطوش وفرد محلي الصنع وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. وتم تنفيذ ٨٠١ حكم قضائي متنوع.

في مديرية أمن دمياط:

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط أربع قضايا اتجار في المخدرات والأسلحة النارية، حيث تم ضبط ٧.٥٤ كيلو جرامات من مخدر الحشيش و١٢ كيلو جراما من البانجو و٩ كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين. كما تم ضبط أربعة أفراد محلية الصنع وعدد من الطلقات، بحوزة أربعة متهمين لهم معلومات جنائية.

اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لاستهداف تجار المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.