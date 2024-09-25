اشتهر بتقديم البرامج الوطنية.. من هو الإعلامي الراحل أيمن يوسف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الإعلامي أيمن يوسف، الذي رحل عن عالمنا مساء الثلاثاء، بعد مسيرة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي.

وقالت الهيئة في بيانها، إن المذيع الراحل قدم العديد من البرامج المتميزة والمتنوعة على شاشة التلفزيون المصري من برامج دينية وتراثية ووطنية.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز أعمال الإعلامي الراحل أيمن يوسف وهي كالآتي:

- اشتهر بتقديمه للبرامج الدينية والوطنية طوال فترة عمله بالهيئة الوطنية للإعلام.

- قدم برنامج "معا نلتقي".

- قدم برنامج "ملتقى الفكر الإسلامي".

- قدم برنامج "سر المكان".

يذكر أن الإعلامي محمد عبده بدوي، قد كتب مساء الثلاثاء، عبر "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، خبر حزين ومفجع، رحيل الزميل العزيز الخلوق أيمن يوسف المذيع بالتليفزيون المصري، ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر أسرتك الكريمة وكل محبيك".