"محمود عبد الحميد" يغني لجمهور السحيمي.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شاكر:

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية طربية جديدة للفنان "محمود عبد الحميد" وفرقته الموسيقية، وذلك في الثامنة مساء غدٍ الخميس.

يغني "عبد الحميد" من أعمال كبار الملحنين مثل سيد درويش، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، ومحمد الموجي، وغيرها، بالإضافة إلى أغانٍ لكبار نجوم الطرب مثل: أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، فايزة أحمد، ووديع الصافي، ومحرم فؤاد، ونجاة الصغيرة. من بين الأغاني التي سيؤديها: فكروني، ليه يا قلبي ليه، بقى عايز تنساني، ورمش عينه.

يُذكر أن محمود عبد الحميد خريج المعهد العالي للموسيقى العربية قسم غناء، وتم اعتماده كمطرب بالإذاعة المصرية عام 1993. ويعمل حاليًا كصوليست بفرقة "عبد الحليم نويرة" التابعة لدار الأوبرا المصرية.

شارك في العديد من المهرجانات الغنائية الدولية بمصر وخارجها، منها تونس، لبنان، الأردن، المغرب، والدنمارك. كما شارك في معهد العالم العربي بباريس بتقديم فاصل كامل من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.