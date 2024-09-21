شخص غير سوي.. عمرو أديب يعلق على واقعة اتهام الشيخ التيجاني بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني، عقب اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر": "إزاي سايبين نفسكم للجهل ده، فيه ناس بيتجري ورا بركة مشايخ الطرق وحلقات الفتة وناس بتعمل قنابل في موبايلات، فيه ممارسات بنشوفها من شيوخ طرق صوفية ما أنزل الله بها من سلطان لا في قرآن ولا سُنة".

وأضاف مقدم الحكاية: "أنا أعرف مثقفين مش بيدخلوا الحمام غير لما بتكلم الشيخ بتاعها، شوفت بعيني شيخ أكل بمعلقة ومرديه وأتباعه كانوا بيلحسوها للتبرك، هذا الأمر يجب أن يستقيم".

وتابع: "الشيخ التيجاني بيقول لما حد بيشوف وشه بيشبع وناس مثقفة بتصدقه، ده كان ممكن نطلعه باللليل على التليفزيون ومحدش هيبات جعان".

وأكمل: "الراجل قرأ آية من القرآن غلط فيها 3 مرات، ده مش حافظ صورة توحد ربنا، ده شخص غير سوي".

واختتم الإعلامي عمرو أديب: "الكثيرون في هذا البلد عندهم اقتناع بأن لهم شيخ عنده كرامات، هذا الأمر متأصل منذ الدولة الفاطمية، الفلوس اللي بتتصرف في جلسات المشايخ تفتح مدارس وتعالج آلاف المرضى في المستشفيات".