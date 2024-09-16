شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية: لقاح الجدرى يمكن استخدامه فى الوقاية من جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نعمة سعيد عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، على هامش مؤتمر منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اليوم بالقاهرة، إنه بالنسبة لـ جدرى القرود وبعد إعلانه حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا، أن المرض لا يحتاج إلى فيزا للدخول، فإن المرض يمكن أن يدخل فى أى دولة بالعالم، ولا يمكن أن نفرق بين المصاب وغير المصاب، لأن فترة الحضانة تستمر من أيام إلى أسابيع.

وأضاف، نعمة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن لقاح الجدرى العادى يمكن أن يستخدم فى الوقاية من جدرى القرود، ويمكن أن يستخهدم للمخالطين فقط للمرضى فقط.

وأكد، إنه لابد أن نواجه الفيروس ويجب أن نعتمد على الأشياء التى تم بنائها فى جائحة كورونا، من خلال الاكتشاف المبكر للحالات، موضحا، إن التطعيم حاليا سيتاح ويتوفر للدول المتفشى فيها المرض بعد موافقة منظمة الصحة العالمية على أحد اللقاحات لجدرى القرود، والنظام الوقائى فى مصر قوى، ويمكن أن يتغلب على اى جائحة، لأن لديها قوة فى المختبرات والترصد وطرق التشخيص، واعتقد إنه لابد أن لا تربط بين كورونا وجدرى القرود لأن الفيروس لا يصل الى مرحلة الجائحة مثل كورونا، وهناك سلالتين من جدرى القرود، والذى انتشر فى عام 2022 كان النوع بـ 2 والذى ينتقل عبر الجنس، ولكن السلالة الحالية هى ب 1 والذى يصيب فئات أكثر وينتشر من خلال عدة عوامل وليس من خلال الجنس فقط بدليل انه ينتقل للأطفال.