شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات أمريكا 2024.. خبراء: إجماع على فوز هاريس بالمناظرة ضد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن خبراء اعتقادهم إن المرشحة الديمقراطية، ونائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس فازت فى المناظرة الرئاسية ضد المرشح الجمهورى والرئيس السابق دونالد ترامب، قبل أقل من شهرين على انطلاق الانتخابات الأمريكية 2024.

وكتب معد الإحصائيات، نيت سيلفر على مدونته أن هناك "إجماعًا قويًا على أن هاريس فازت في تلك الليلة." ويلاحظ أن أسعار البيتكوين منخفضة، "وهو ما يعني أيضًا خسارة ترامب".

حتى أن لجنة فوكس نيوز التي تابعتها في نهاية المساء بدت وكأنها تعترف بأن المناظرة كانت فوزًا لهاريس.

وفازت هاريس باستطلاع CNN السريع لمشاهدي المناظرة بنسبة 63-37. وفي المتوسط، تقدم الفائز في المناظرة في هذا الاستطلاع بفارق 18 نقطة، لذا فإن فوز هاريس بـ 26 نقطة يعنى تقدمها الحقيقى وتفوقها على ترامب.

وقالت غالبية الناخبين المشاركين في مجموعة تركيز CNN في جامعة ميرسي هيرست في إيري بولاية بنسلفانيا أيضًا إنهم يعتقدون أن هاريس فازت.

كانت مجموعة الاستطلاع مكونة من 13 ناخبًا لم يتخذوا قرارًا بعد بشأن من سيصوتون له قبل المناظرة، وعندما سأل فيل ماتينجلي من CNN مجموعة الاستطلاع عمن فاز بالمناظرة، قال ثمانية من الناخبين إن هاريس فازت بالمواجهة.

واعترف بعض المحافظين، بما في ذلك كريس روفو بفوز هاريس أيضًا، وكتب على تويتر/إكس: أعتقد أنها ستفوز في هذه الانتخابات، فهي تبدو طبيعية وواضحة وقوية. ولا يستطيع ترامب توجيه ضربة قاضية ـ فهو متهور وغير مركز، صحيح أن المذيعين في شبكة "إيه بى سى" متحيزون، ولكن لا يمكنك أن تلومهم على غرور ترامب وافتقاره إلى الدقة.

ومن جانبه، قال كريستفور روفو، على تويتر/إكس: هاريس تفوز بفارق ضئيل من النقاط، ولا ينبغي لهذا أن يغير السباق بشكل كبير في أي من الاتجاهين، لكنها تمكنت من تقليص المخاطر في هذا الحدث والآن فقد اليمين السرد القائل بأن هاريس ترفض وسائل الإعلام أو المشاركة. وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كانت ستلتزم الصمت مرة أخرى.