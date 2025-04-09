بعد التراشق ورفع الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين: البيتكوين ينخفض دون 77 ألف دولار

انخفض سعر البيتكوين اليوم إلى ما دون 77 ألف دولار بعد إعلان الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 104% على الواردات الصينية، مما زاد من حدة التوترات التجارية التي تؤثر في الأسواق العالمية منذ 2 أبريل.

لترد الصين وترفع أيضا الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية وتصل بها لنسبة 84%.

أدى الرفع الرسوم الجمركية من الطرفين إلى تقلبات واسعة في أسواق الأصول عالية المخاطر.

حيث سجل مؤشرا “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” مكاسب يومية قاربت 4% قبل أن يتراجعا ويمحوا معظم تلك المكاسب.

سلك البيتكوين مسار مشابه، إذ ارتفع لفترة وجيزة إلى ما فوق 80 ألف دولار قبل أن يتراجع لاحقا إلى ما دون 77 ألف دولار.

وسبق فرض الرسوم الجمركية محادثات أجراها “ترامب” مع حلفاء مثل كوريا الجنوبية واليابان، ما أنتج تفاؤل مؤقت في السوق.

وأعلن البيت الأبيض أن نحو 70 دولة تواصلت بهدف إبرام اتفاقيات تجارية، واصفا المحادثات بأنها جميلة وفعالة.

ورغم هذه الجهود، شدد “ترامب” على أن الرسوم المطبقة على الصين والبالغة 104% ستُطبق كما هو مقرر، على أن تدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 صباحا من يوم 9 أبريل.

في المقابل، ردت الصين يوم الاثنين على تهديد ترامب بتصعيد الموقف، متعهدة بالقتال حتى النهاية ورافضة ما وصفته بالابتزاز الأمريكي، ما يشير إلى احتمالات ضعيفة للتوصل إلى تسوية خاصة بعد إعلان رفع الرسوم أيضا من جانب الصين.

أثارت هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل.

وقد رفعت مؤسسة “غولدمان ساكس” احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 45%، مستشهدة بتشديد الأوضاع المالية وتزايد الغموض المحيط بالتجارة العالمية.

في السياق ذاته، تتوقع “جي بي مورغان” أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة اعتبارا من يونيو 2025، بمعدل تخفيض في كل اجتماع، إضافة إلى تخفيض في يناير، ليصل الحد الأعلى للفائدة إلى 3%.

وفي إطار التحليل الاقتصادي، صرّح “ديفيد رولي”، مدير المحافظ والرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت العالمي في “لوميس سايلز”، بأن الرسوم الجمركية تمثل الضريبة الوحيدة التي يمكنهم رفعها.

وقدّرت زميلته “براميلا أغراوال” احتمالات الركود في الولايات المتحدة بنسبة 60%، فيما أشارت “أندريا ديسينسو”، استراتيجية الأصول المتعددة والديون الناشئة في المؤسسة ذاتها، إلى تحول المستثمرين نحو الأسواق الأوروبية وأميركا اللاتينية، التي تُعد من وجهة نظرها أكثر استقرارا من السوق الأمريكية.

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