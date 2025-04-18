سعر البيتكوين قد يدخل مرحلة الانتظار والترقب: إليكم السبب وراء ذلك!

بعد انتعاش ملحوظ من أدنى مستوياتها الأخيرة المسجلة بالقرب 75,000 دولار الأسبوع الماضي، بدأ المتداولون في التساؤل عما إذا كانت عملة البيتكوين تتهيأ لكسر اتجاهها الهابط الطويل.

هذا التحول في المزاج العام دفع إلى تجدد التفاؤل، مع ترقب واسع لاحتمال انعكاس في الاتجاه.

تظهر البيانات والأرقام إلى استمرار تردد المستثمرين وسط أجواء السوق المتقلبة.

تشير أحدث تحليلات “Glassnode” إلى أن القيمة السوقية المحققة للبيتكوين بلغت مستوى قياسيا قدره 872 مليار دولار، رغم أن معدل النمو الشهري لم يتجاوز 0.9%.

ويدل ذلك على استمرار تدفق رؤوس الأموال، وإن بوتيرة أبطأ، مما يعكس ميل واضح نحو تجنب المخاطر لدى المستثمرين.

وأوضحت “Glassnode” أن استمرارية التدفقات في بيئة سوقية صعبة تُعدّ أمر لافت، إلا أن تباطؤ وتيرة ضخ رؤوس الأموال الجديدة يشير إلى تريث واضح من قبل المستثمرين، ما يعكس سلوك يتسم بالحذر وتجنب المجازفة على المدى القريب.

في الوقت نفسه، تُظهر بيانات الأرباح والخسائر المحققة، بعد تعديلها وفقا للتقلبات، توازن شبه تام، مما يوحي بوصول النشاط الاستثماري إلى مرحلة تشبّع، وهي حالة غالبا ما تسبق فترات من التماسك واستقرار الاتجاه.

كما أن صافي الأرباح والخسائر المحققة، بعد التعديل للتقلبات، عاد إلى متوسطه التاريخي، وهو مستوى ارتبط تاريخيا بمراحل التحوّل بين الأسواق الصاعدة والهابطة، مما يضع البيتكوين عند نقطة مفصلية في مسارها.

رغم هذا الثبات النسبي، لم تنجُ عملة البيتكوين من حدة التقلبات التي تضرب الأسواق العالمية، حيث سجلت أكبر تراجع لها خلال دورة 2023-2025.

وقد تضرر المستثمرون الجدد بشدة من هذا التصحيح، إذ يمثلون الآن الشريحة الأكبر من الخسائر غير المحققة.

في المقابل، لا يزال حاملو البيتكوين على المدى الطويل في وضع مريح، إذ لم يتأثروا بشكل ملحوظ بالضغوط الاقتصادية الراهنة، ويستمرون في تحقيق أرباح.

بحسب “Glassnode”، فإن الأسواق شهدت تصحيحات أشد في دورات سابقة، لاسيما خلال هبوط مايو 2021 و2022، ما يعزز من ثقة المستثمرين المخضرمين ويؤكد على صلابة مواقفهم الحالية.

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