عملة XRP تواجه ضغوط هبوطية حادة بعد انخفاض نشاط الشبكة بنسبة 65%: التفاصيل

تمر عملة الريبل (XRP) بمرحلة حرجة بعد انخفاض حاد تجاوز 65% في مقياس نشاط الشبكة، ما يُشير إلى تراجع كبير في نشاط الشبكة وتفاعل المستخدمين.

هذا التراجع يُعد إشارة سلبية غالبا ما تسبق انخفاضات أوسع في السعر، ويعكس ضعف في الطلب الأساسي على العملة.

يُتداول XRP حاليا عند 2.14 دولار، ويقع فوق مستوى دعم رئيسي عند 1.94 دولار، والذي يتطابق مع المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم.

هذا المستوى شكّل حاجز فني مهم حتى الآن، لكنه لم يكن كافيا لعكس الاتجاه الهبوطي العام.

تستمر العملة في التحرك داخل قناة هبوطية واضحة، مع تسجيل قمم وقيعان أدنى.

من ناحية المقاومة، لا تزال المستويات 2.27 و2.37 دولار تُعيق أي محاولات صعود، في حين يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغ حوالي 39 إلى اقتراب الأصل من منطقة ذروة البيع، دون أن يترافق ذلك مع موجات شراء كافية لتحفيز الارتفاع.

ضعف حجم النشاط والتداول يسلط الضوء على قلة اهتمام السوق، ما يُضعف احتمال تعافي الأسعار.

الانخفاض الكبير في حجم النشاط على الشبكة يعكس انخفاض استخدام XRP في التحويلات والتسويات العابرة للحدود، ما يدل على تراجع حاد في الطلب الفعلي على العملة.

هذا النوع من التراجع في النشاط يمثل عامل ضغط إضافي قد يدفع السعر إلى كسر مستوى الدعم الحالي.

في حال فشل XRP في الحفاظ على مستوى 1.94 دولار، من المرجح أن يتجه نحو المستوى التالي عند 1.75 دولار.

ومع غياب أي مؤشرات واضحة على تباعد صعودي أو زخم شرائي قوي، تبقى التوقعات على المدى القريب سلبية، ما لم يظهر محفز خارجي يُعيد الاهتمام بالعملة مثل اعتماد صندوق ETF الريبل.

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