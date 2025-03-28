القائمون على تسوية إفلاس شركة "Terraform Labs" يقدمون بوابة لاستقبال طلبات الدائنين

بعد طول انتظار أعلن القائمون على تسوية افلاس شركة “Terraform Labs” بدء استقبال طلبات الدائنين وذلك من خلال تسجيل بياناتهم وتقديم أدلة تثبت ما كان بحوزتهم قبل انهيار الشركة.

ستتم العملية وتنظم من خلال بوابة رقمية متاحة للمتضررين حيث يمكنهم تقديم وإدخال بياناتهم والأدلة التي تثتب ما كانو يملكونه قبل انهيار المشروع على ألا يقل مبلغ المطالبة عن 100 دولار.

بالنسبة للبوابة الرقمية التي تم تخصيصها فيمكن الولوج إليها من خلال الرابط

ويجب تقديم الطلب ابتداء من يوم 31 مارس وقبل نهاية شهر أبريل 2025.

ستدفع الشركة 4.47 مليار دولار كجزء من التسوية وهو مبلغ صغير جدا مقارنة بالخسارة الكلية التي فاقت 40 مليار دولار.

ستساعد أصول المؤسس المشارك “دو كوون”، بما في ذلك عملات PYTH، في سداد المبالغ المطالب بها.

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