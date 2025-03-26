مشروع Celo يكمل انتقاله إلى الطبقة الثانية للإيثيريوم لتعزيز الأمان والتوافقية

أتمّت Celo بنجاح تحولها من شبكة بلوكشين مستقلة من الطبقة الأولى إلى منصة الطبقة الثانية قائمة على الإيثيريوم، باستخدام حزمة “OP Stack” من “Optimism” و”EigenDA” لضمان توافر البيانات.

دخلت الشبكة الجديدة حيز التنفيذ اليوم 26 مارس عند الكتلة 31056500، وأصبحت “Forno”، خدمة العقد الرئيسية، جاهزة لدعمها.

وصف فريق “Celo” هذه الترقية بأنها خطوة تعزز التكامل مع منظومة الايثيريوم مع الحفاظ على ميزاتها الفريدة، مثل رسوم المعاملات المنخفضة وسرعة المعالجة العالية.

أكد “رينيه راينسبرغ”، المؤسس المشارك ورئيس مؤسسة Celo، أن هذه الترقية تمثل تقدم طبيعي نحو بناء اقتصاد بلوكشين أكثر شمولا، مع تعزيز الأمان والتوافق لملايين المستخدمين.

جاء الانتقال بعد 20 شهر من التخطيط منذ اقتراح “cLabs” في يوليو 2023، مدفوعا بتحسين السيولة والأمان وتعزيز توافق المطورين.

أوضح “ماريك أولزيفسكي”، الرئيس التنفيذي لـ”cLabs”، أن هذه الخطوة تجمع بين أفضل ميزات الشبكات لتوسيع نطاق الويب 3 عالميا.

تضيف هذه الترقية منظومة “Celo”، التي تضم أكثر من 1000 مشروع، إلى شبكة الايثيريوم، مما يُعزز الابتكار والنشاط داخلها.

وشملت التحسينات التقنية تقليل أوقات الكتل من 5 ثوان إلى ثانية واحدة، وتطبيق تقنية الربط الأصلي مع الايثيريوم، مما يُحسن الأمان عبر تقليل الاعتماد على حلول الربط الخارجية.

كما تحتفظ المنصة بميزات مثل “SocialConnect” للمدفوعات القائمة على أرقام الهواتف، وتجريد الرسوم حيث يُمكّن المستخدمين من دفع المعاملات باستخدام رموز ERC-20.

أشاد “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للإيثيريوم، بهذه الخطوة، معتبرا أن “Celo” لعبت دور رئيسي في التوسع العالمي لاعتماد العملات المشفرة، وأن اندماجها الكامل مع الايثيريوم يُمثل تطور هام للقطاع.

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