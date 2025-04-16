إليكم تأثير الحرق الفصلي الأخير لعملات BNB على توجهات السوق!

بلغت قيمة عملية الحرق الفصلية الأخيرة لعملات BNB ما يقارب 916.07 مليون دولار، بحسب أسعار وقت تنفيذ عملية الحرق.

وبهذا الحرق، انخفض إجمالي العرض المتداول من العملات الرقمية BNB إلى 139,311,899 عملة، مع بقاء أقل من 41 مليون عملة للحرق في المستقبل، ضمن خطة تقليص العرض.

شهدت آلية الحرق تطورات ملحوظة منذ انطلاق المشروع، حيث تم اعتماد نظام “الحرق التلقائي” في نسخته الأحدث، والذي يُعد أكثر شفافية وقابلية للتدقيق المستقل، وفق ما صرحت به الجهة المطورة.

ويجري الإعلان عن نتائج الحرق كل ثلاثة أشهر، بشكل مستقل عن البنية التشغيلية لمنصة بينانس المركزية.

إلى جانب عمليات الحرق التلقائي، تُنفذ عمليات حرق فورية محدودة النطاق، بالإضافة إلى برنامج حرق آخر مخصص، إلا أن الجزء الأكبر من عمليات الحرق يتم عبر النظام الفصلي المعتمد.

العملية الأخيرة، رغم ضخامتها المالية، تُعد الأصغر منذ نهاية دورة السوق الصاعدة في أكتوبر 2021.

منذ ذلك الحين، لم تنخفض الكمية المحروقة عن 1.6 مليون عملة في أي ربع، وتجاوزت في بعض الأحيان حاجز 2 مليون BNB.

ورغم هذا التراجع في العرض، لم يُظهر سعر عملة BNB استجابة فورية.

ويُرجع بعض المحللين ذلك إلى طبيعة استراتيجية شبكة BNB التي تُبنى على أفق زمني بعيد، وتبتعد عن أساليب رفع الأسعار قصيرة الأجل.

وفي سياق متصل، لفت بعض المراقبين إلى أن إجمالي عدد عملات BNB التي تم حرقها حتى الآن بلغ 56,674,318 عملة، ما يعادل حوالي 33 مليار دولار وفق سعر اليوم البالغ 577 دولار للعملة الواحدة، وهي أرقام تعكس حجم الأثر المتراكم لسياسة تقليص العرض.

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