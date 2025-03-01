البيتكوين تسترجع 7000 دولار بعد هبوطها دون 80,000 دولار والريبل تقفز بنسبة 8%

شهد سعر البيتكوين انتعاش قوي بعد التراجع إلى مستوى 78,200 دولار، حيث استعادت العملة ما قيمته 7000 دولار في الساعات القليلة الماضية ويتم تداولها حاليا فوق مستوى 85,000 دولار.

رغم التحذيرات من التراجع إلى مستوى 70,000 دولار، إلا أن السوق أظهر مقاومة قوية، مع بقاء القيمة السوقية للبيتكوين دون 1.7 تريليون دولار وهيمنة سوقية عند 58%.

التراجع الأخير في سعر البيتكوين وغيره من العملات الرقمية البديلة يعود لعدة عوامل مثلما اسلفنا الذكر في مقالات سابقة على بيتكوين العرب بداية من اختراق منصة Bybit إلى الظروف الاقتصادية العالمية الغير مستقرة خاصة بعد قرارات الرئيس “ترامب” بفرض تعريفات جمركية على عدة دول بما فيها الصين ما يعني المزيد من عدم اليقين الاقتصادي وعليه يفر المستثمرون من الاصول الخطرة نحو الاصول الأكثر استقرارا.

بالعودة لوضع السوق سجلت العملات الرقمية البديلة بعض التعافي وسجلت بعض العملات مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 5% إلى 2,200 دولار، وعملة BNB بنسبة 4% واصبحت قريبة من مستوى 600 دولار، بينما تجاوزت الريبل حاجز 2 دولار بارتفاع 8%.

وشهدت SOL وDOGE وADA وXLM زيادات قوية، مما رفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 2.9 تريليون دولار.

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