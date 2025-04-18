شركة التعدين 'Bit Digital' تشتري مُنشأة بـ 53 مليون دولار وسط توسعها في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة

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تام شمس - الجمعة 18 أبريل 2025 09:47 صباحاً - استحوذت شركة التعدين "Bit Digital" على منشأة صناعية في مدينة ماديسون بولاية نورث كارولينا، ضمن استراتيجيتها لتوسيع نشاطها نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.
وأظهرت مستندات تنظيمية أن الشركة وافقت على شراء العقار مقابل 53.2 مليون دولار من خلال شركة Enovum Data Centers Corp، التابعة لها في كندا. وشمل الاستثمار دفعة أولية بقيمة 2.25 مليون دولار، منها 1.2 مليون غير قابلة للاسترداد. ومن المتوقع إتمام الصفقة في 15 مايو.
تزامن ذلك مع إعلان الشركة عن موقعٍ جديد لمركز بيانات من المستوى الثالث في مقاطعة كيبيك بكندا، لدعم اتفاقية استضافة بقدرة 5 ميغاواط مع شركة "Cerebras Systems" المتخصصة في بنية الذكاء الاصطناعي.
ويخضع المركز في كيبيك لتحديثات بقيمة 40 مليون دولار تقريبًا لتلبية معايير المستوى الثالث، والتي تضمن موثوقية عالية وتشغيلًا مستمرًا للأنظمة الحيوية.
وتعليقاً على الحدث، قال الرئيس التنفيذي للشركة، سام طبار، إن عمليات كيبيك "تمثل استمرارًا لزخم استراتيجيتنا في توفير بنية تحتية مخصصة للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع".
المُعدّنون تحت ضغط التنويع
في ظل~ تقلّبات أسعار العملات الرقمية والدورات الرباعية لتخفيض مكافآت تعدين البيتكوين، اتجهت العديد من شركات التعدين إلى توظيف بنيتها التحتية الحالية في مجالات أخرى كثيفة البيانات. وتقول شركات مثل Hive Digital إن مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي توفر إمكانات إيرادية أعلى من التعدين.
وفي إشارة جديدة إلى الضغوط المالية، باع معدّنو البيتكوين المدرجون في الأسواق العامة أكثر من 40% من حيازاتهم من BTC في مارس، وفقًا لبيانات من TheMinerMag.
ويواجه المعدّنون الذين لا يمكنهم التحكم في تكاليفهم صعوبة في مواصلة عملياتهم، مما يزيد الضغوط على المدراء التنفيذيين للبحث عن مصادر دخل بديلة.
وذكرت دراسة صادرة في أكتوبر عن شركة "CoinShares" أن أقل شركات التعدين ربحية هي الأكثر ميلًا للانتقال نحو الذكاء الاصطناعي وأعباء العمل الأخرى.
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