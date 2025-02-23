مشروع NEAR يحقق نمو بنسبة 156%: ما التوقعات الربع الأول من 2025؟

شهد مشروع “NEAR Protocol” عام قوي، حيث ارتفع معدل نموه بنسبة 156% في 2024 مدفوع بزخم السوق بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لـ DeFi من أقل من 100 مليون دولار في الربع الثالث 2024 إلى 240 مليون دولار بحلول نهاية العام، ما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين.

سعر NEAR:

ارتفع سعر NEAR بنسبة 160% في النصف الأول من 2024، لكنه شهد تصحيح خلال الصيف.

بعد الانتخابات، سجلت العملة ارتفاع بنسبة 72%، إلا أن عمليات البيع في ديسمبر محت هذه المكاسب، مما أدى إلى انخفاض NEAR إلى 3 دولار بعد تراجع بنسبة 60%.

كان لهذا التراجع علاقة بانخفاض نشاط العناوين اليومية وحجم التداول على منصات التداول اللامركزية DEX، ما يعكس ضعف الزخم.

مالمتوقع في 2025؟

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وفنيا، يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن “NEAR” قد تكون عند قاع محتمل (3 دولار)، حيث ارتدت منه سابقا في مارس وأغسطس ونوفمبر 2024.

إذا تكرر هذا الاتجاه، فقد تستهدف “NEAR” مستوى 4.7 – 5 دولار على المدى القريب.

لكن إذا تم كسر مستوى الدعم قد يدفع سعر العملة نحو 2 دولار، خاصة إذا استمرت الضغوط الاقتصادية الكلية والتراجع في أنشطة التمويل اللامركزي DeFi.

تظل تحركات “NEAR” مرهونة بزخم السوق العام، ومستويات السيولة في DeFi، وتطورات قطاع الذكاء الاصطناعي.

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