شركة "Galaxy Digital" استبدلت ايثيريوم بقيمة 100 مليون دولار بعملات سولانا

أفادت تقارير حديثة أن شركة “Galaxy Digital”، التابعة لرائد الأعمال في مجال الأصول الرقمية “مايك نوفوغراتز”، نفّذت عملية مبادلة كبيرة بين عملتي الإيثيريوم وسولانا، في خطوة يُنظر إليها كتحول استراتيجي في توجهاتها الاستثمارية.

وبحسب منشور صادر عن “Wu Blockchain”، فإن بيانات “أون تشين” من منصة “Lookonchain” تكشف عن قيام الشركة بتحويل نحو 65,600 وحدة من الإيثيريوم، تُقدّر قيمتها بنحو 105 ملايين دولار، إلى منصة التداول بينانس خلال الأسبوعين الماضيين.

في المقابل، قامت “Galaxy Digital” بسحب ما يقرب من 752,240 عملة سولانا (SOL) من المنصة ذاتها، بقيمة إجمالية تقارب 98.37 مليون دولار، ما يُرجّح أن الشركة أجرت مبادلة مباشرة بين الأصلين الرقميين.

وتُعدّ هذه الخطوة دلالة واضحة على اهتمام “Galaxy Digital” المتزايد بالانخراط في منظومة سولانا، التي شهدت توسع ملحوظ من حيث البنية التحتية والتطبيقات اللامركزية في الفترة الأخيرة.

يمثل هذا التحول جزء من استراتيجية تنويع استثمارات الأصول الرقمية التي تتبعها “جالاكسي ديجيتال”، في ظل تزايد المنافسة بين الشبكات الرئيسية.

كما يعكس رهان متزايد على إمكانات سولانا التقنية وسرعة نموها كمنصة بديلة للإيثيريوم في بعض التطبيقات المتقدمة.

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