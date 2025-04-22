ولاية أوريغون تقاضي شركة “كوين بيس” بسبب XRP التي تعتبرها أوراق مالية غير مسجلة!

تواجه شركة “كوين بيس” تحديات قانونية جديدة بعد أن تقدّم “دان رايفيلد” المدعي العام لولاية “أوريغون”، بدعوى قضائية ضد المنصة، متهما إياها بانتهاك قوانين الأوراق المالية المحلية من خلال إتاحة أصول رقمية – من ضمنها عملة XRP – يُزعم أنها أوراق مالية غير مسجلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساع أوسع من جانب وزارة العدل في “أوريغون” لسد ما وصفته بالفراغ التنظيمي الناتج عن تقاعس الجهات الفيدرالية، لاسيما في ظل السياسات المتبعة في إدارة “ترامب”.

تشير الدعوى، التي قُدمت في 18 أبريل، إلى أن “كوين بيس” قد أتاحت مجموعة من الأصول الرقمية للتداول عبر منصتها الرئيسية وخدمة Prime، من ضمنها عملات رقمية مثل “Aave”، و”Avalanche”، و”Uniswap”، و”Near Protocol”، و”wLUNA”.

وفي المقابل، لم تتضمن الدعوى عملة “LUNA”، وهو ما أثار بعض التساؤلات حول معايير اختيار الأصول المشمولة.

ورغم أن الشكوى لا تمثل سابقة قانونية ملزمة حتى داخل الولاية، إلا أن محللين قانونيين، من بينهم “ياردن نوي” من شركة DLT Law، يرون أنها قد تُستخدم كأداة داعمة في مرافعات مستقبلية أمام جهات تنظيمية أخرى.

في تعليقه على الدعوى، أعرب “بول جريوال”، كبير المسؤولين القانونيين في “كوين بيس”، عن استيائه عبر منشور على منصة X في 21 أبريل.

كما أشار “جاستن سلوتر”، نائب رئيس الشؤون التنظيمية في “بارادايم”، إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على استمرار الغموض التنظيمي الذي يواجه قطاع الأصول الرقمية.

من ناحية أخرى، تواصل عملة XRP التداول ضمن نطاق سعري محدود، إذ تُظهر البيانات الفنية من منصة “TradingView” أن زوج XRPUSD لم يتمكن بعد من تحقيق اختراق صعودي ملموس رغم اختباره لمستويات دعم يومية عدة.

هذا الأداء الفني المتذبذب يعكس حالة الترقب والحذر السائدة في السوق، في ظل التصعيد القانوني المستمر.

اللافت أن كوين بيس، وبعد فترة وجيزة من تقديم الشكوى، أعلنت في 21 أبريل عن إضافة عقود XRP الآجلة إلى منصة المشتقات الخاصة بها، مما يثير تساؤلات حول استراتيجيتها التنظيمية واستعدادها للمضي قدما رغم الضغوط القانونية.

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