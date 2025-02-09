عملة BNB الأكثر ارتفاع في العملات الرقمية 10 الأولى والبيتكوين تحاول الوصول لمستوى 97 ألف دولار

تمكنت عملة البيتكوين من الحفاظ على مستوى 96 ألف دولار خلال تصحيح يوم أمس السبت، لتتداول الأن عند مستوى أعلى في ظل عطلة نهاية أسبوع هادئة.

في الوقت نفسه، انتعشت العملات الرقمية البديلة بقيادة عملة بينانس BNB، التي سجلت مكاسب ملحوظة، تليها SOL وAVAX وSUI وغيرها.

البيتكوين يحافظ على مستوى 96 ألف دولار:

شهد الأسبوع الماضي تقلبات حادة في سوق العملات المشفرة، التقلب جاء نتيجة عوامل اقتصادية وجيوسياسية.

أدى ذلك إلى تراجع البيتكوين من 106 آلاف دولار يوم الجمعة إلى 97 ألف دولار يوم الأحد.

استمر التراجع صباح الاثنين، حيث انخفضت العملة إلى ما دون 92 ألف دولار لأول مرة منذ أسابيع.

ومع ذلك، تدخل المشترون عند هذا المستوى ومنعوا المزيد من الانخفاض إلى ما دون 90 ألف دولار.

على العكس، تمكنت عملة البيتكوين من تسجيل ارتفاع قوي لتصل إلى 102 ألف دولار.

لكنها لم تتمكن من الحفاظ على هذا الزخم لفترة طويلة، حيث عادت سريعا إلى نطاق الخمسة أرقام.

كما فشلت محاولة أخرى لاختراق حاجز 100 ألف دولار يوم الجمعة، مما أدى إلى تصحيح جديد نحو 96 ألف دولار أمس.

حاليا، ارتفع سعر البيتكوين بشكل طفيف بالقرب من مستوى 97 ألف دولار، مما دفع القيمة السوقية إلى 1.925 تريليون دولار، في حين تراجعت الهيمنة على السوق إلى 58.2٪.

عملة BNB تقود السوق:

بعد التراجع الذي شهدته العملات الرقمية البديلة يوم أمس، تحولت العديد منها إلى اللون الأخضر اليوم.

عاد الإيثريوم إلى ما فوق 2650 دولار بزيادة طفيفة بنسبة 2٪، بينما ارتفع سعر عملة XRP إلى 2.5 دولار بعد صعوده بنسبة 3.5٪.

كما سجلت كل من DOGE وLINK وADA وXLM مكاسب ملحوظة.

إلا أن المتألقة اليوم كانت عملة بينانس (BNB)، حيث قفزت بنسبة 12% خلال 24 ساعة الماضية لتصل إلى 645 دولار، وهو أعلى مستوى لها في عدة أيام قبل أن تتراجع وتداول عند مستوى 620 دولار

ومن بين أبرز العملات التي سجلت صعود ملحوظ في الساعات القليلة الماضية، نجد كل من:

FLOKI بنسبة 14%

IMX بنسبة 13%

FET بنسبة 12%

TIA بنسبة 11%

RENDER بنسبة 10%

بعد هذه الارتفاعات، أضافت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حوالي 80 مليار دولار، لتصل لمستوى 3.3 تريليون دولار مجددا.

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