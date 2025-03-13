هيمنة البيتكوين تصل لأعلى مستوى لها في أربع سنوات: التفاصيل

تجاوزت هيمنة البيتكوين على السوق 62%، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2021، رغم تصحيح سعر العملة بنسبة 29%.

ورغم ارتفاعها الطفيف في 3 فبراير، إلا أن الاتجاه الصاعد بدا أكثر استدامة مؤخرا.

منذ ديسمبر، ارتفعت حصة هيمنة البيتكوين تدريجيا من 55%، ما بدد آمال موسم العملات البديلة.

أشارت منصة “Matrixport” إلى أن ارتفاع الهيمنة دليل على تراجع اهتمام المستثمرين بالعملات البديلة لصالح البيتكوين، التي لا تزال تتفوق رغم التراجع المسجل مؤخرا.

يرى المحللون أن بلوغ الهيمنة 70% قد يمثل ذروة الدورة الحالية، فيما لا تزال معظم العملات البديلة دون 50% من قممها السابقة.

عملة الإيثيريوم كانت الأكثر تضررا، حيث تراجعت حصتها السوقية إلى 8.5%، وهو أدنى مستوى منذ خمس سنوات، وانخفض سعر العملة إلى ما دون 1800 دولار، مع استمرار ضعف العملة أمام البيتكوين.

سولانا، التي تعتمد بشكل كبير على عملات الميم، فقدت 60% من قيمتها خلال شهرين، بينما تراجعت إيراداتها بنسبة 90%.

أما كاردانو والدوج كوين فلا تزالان منخفضتين بنسبة 76% عن ذروتهما، فيما تتعرض عملات مثل LINK وXLM وAVAX وSHIB وBCH وLTC وDOT لخسائر تجاوزت 70% من أعلى مستوياتها السابقة.

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