بعد التحديث إعادة طرح مشروع قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي

أعلنت السيناتور “لوميس” يوم أمس 11 مارس عن إعادة طرح مشروع قانون يهدف إلى إنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي للولايات المتحدة، دعما لرؤية الرئيس “ترامب”.

قُدّم القانون لأول مرة في يوليو 2024 وأعيد طرحه بسبب الدورة التشريعية الجديدة، برعاية عدد من الجمهوريين.

يقترح القانون إنشاء خزائن آمنة تديرها وزارة الخزانة، مع خطة لشراء مليون بيتكوين على مدى خمس سنوات، بواقع 200,000 بيتكوين سنويا، مع اشتراط فترة احتفاظ لا تقل عن 20 عام.

كما يدعو المشروع إلى تمويل المبادرة عبر مصادر حكومية متنوعة مع تعزيز حقوق الحفظ الذاتي للمستثمرين.

تؤكد “لوميس” أن البيتكوين ضرورة وطنية لتعزيز الريادة المالية، بينما يرى “تومي توبرفيل” أنه يمكن استخدامه لسداد الدين الوطني.

من جانبه، وصف “بيرني مورينو” الاحتياطي الاستراتيجي بأنه خطوة حاسمة لتحسين الميزانية العمومية الأمريكية.

هذا وتدرس 19 ولاية التشريعات بشأن احتياطي البيتكوين، بينما وقّع الرئيس ترامب في 6 مارس أمر تنفيذي لإنشاء احتياطي باستخدام البيتكوين المصادر.

في ظل هذه التطورات، سجلت عملة البيتكوين ارتفاع بنسبة 1.1%، لتصل تقريبا إلى 83,000 دولار.

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