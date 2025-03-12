هل اقترب تعافي البيتكوين؟

شهد سعر البيتكوين تراجع أثار تساؤلات حول إمكانية التعافي قريبا.

وفقا لتحليل “Santiment”، لا يزال السوق يعاني من الضغوط الاقتصادية، لكن إعادة تجميع الحيتان وتزايد الخوف وعدم اليقين (FUD) قد يشيران إلى إشارات إيجابية.

بعد وصول البيتكوين إلى مستوى 109,000 دولار، بدأت الحيتان وأسماك القرش في التراكم والتجميع قبل أن تتجه لجني الأرباح، مما أدى إلى تصحيحات سعرية لاحقا.

ورغم استئناف عمليات التجميع، فإن تحويل كميات كبيرة إلى منصات التداول قد يثير القلق بشأن احتمال البيع.

تكشف بيانات وسائل التواصل الاجتماعي أن التوقعات الهبوطية تفوق التوقعات الصعودية، وهو مؤشر إيجابي لأن السوق غالبا ما يتحرك عكس التيار العام.

كما أن الخسائر المسجلة للمتداولين على المدى القصير والطويل لم تصل بعد إلى المستويات السلبية التاريخية، مما قد يشير إلى مزيد من التراجع قبل التعافي.

حاليا يتداول سعر البيتكوين عند مستوى 82,500 دولار مرتفعا بنسبة 1% في آخر 24 ساعة بقيمة سوقية اجمالية تفوق 1.63 تريليون دولار.

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