مؤسس بينانس يعلق على فكرة الاحتياطي الأمريكي من البيتكوين

أكد “تشانغ بينج تشاو” والملقب بـ “CZ” وهو مؤسس بينانس، أن فكرة إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي من البيتكوين أصبحت أقرب إلى الواقع، وذلك وسط اهتمام متزايد من صناع القرار.

ترأست السيناتور “سينثيا لوميس” لجنة فرعية جديدة بمجلس الشيوخ مخصصة للأصول الرقمية، وتضمنت أجندتها لعام 2025 دعم الابتكار المسؤول، والقضاء على عملية “Chokepoint 2.0” (يشير مصطلح Chokepoint لمنع البنوك من التعامل والاقتراب من العملات الرقمية) وتحويل الولايات المتحدة إلى عاصمة عالمية للبيتكوين.

حظيت الفكرة بدعم واسع، بما في ذلك الرئيس “دونالد ترامب”، الذي وقع وثائق تشير إلى دعمه للخطة.

كما تضم اللجنة الفرعية الجديدة أصواتا مؤيدة للعملات المشفرة مثل السيناتور “روبين جاليجو” والسيناتور “بيرني مورينو”.

على الرغم من الزخم السياسي، شهدت عملة البيتكوين تقلبا في السعر، حيث انخفضت إلى 102,400 دولار بعد توقيع الوثائق قبل أن ترتفع مجددا إلى 105,000 دولار.

حاليا تراقب الأسواق عن كثب تطورات الاحتياطي الاستراتيجي من البيتكوين وتأثيرها على القطاع.

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