القضاء يمنح "كوين بيس" استئناف مؤقت ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

سمح قاض فيدرالي لشركة” كوين بيس” بالطعن مؤقتا في قضية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضدها، مما يمثل خطوة قانونية مهمة.

وافقت القاضية “كاثرين فايلا” على الاستئناف المؤقت في 7 يناير، مشيرة إلى أن القضية تتضمن مسائل قانونية متنازع عليها، مثل تطبيق اختبار هاوي على العملات المشفرة.

في الدعوى الأصلية، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة كوين بيس بعدم التسجيل كوسيط أو بورصة أوراق مالية وطنية، بالإضافة إلى بيع عملات رقمية مثل SOL وADA وMATIC باعتبارها أوراق مالية.

ردت “كوين بيس” بأن هذه العملات الرقمية لا تستوفي شروط الأوراق المالية، ما دفع المحكمة إلى رفض جزء من طلبها في مارس 2024.

قرار “فايلا” الأخير يسمح لـ “كوين بيس” بتحدي هذا الحكم في محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية.

وأشارت القاضية إلى تضارب الآراء القانونية حول العملات المشفرة وأهمية استئناف القضية لتوضيح الإجراءات المستقبلية.

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