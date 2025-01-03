هل ستتبنى مزيد من الدول عملة البيتكوين كأصل استراتيجي في عام 2025؟

وفقا لتقرير “Galaxy Research” بعنوان “Crypto Predictions for 2025″، من المتوقع أن تتبنى خمس دول وخمس شركات من ناسداك 100 عملة البيتكوين كأصل استراتيجي في عام 2025.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة باعتبارات تنويع المحافظ وتسوية التجارة والمنافسة الجيوسياسية، خاصة بين الدول ذات السيادة غير المتحالفة أو التي تمتلك صناديق ثروة سيادية كبيرة.

من المتوقع أن تصل قيمة الأصول الخاضعة للإدارة في منتجات البيتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة إلى 250 مليار دولار في 2025، مدعومة بتدفقات استثمارية قياسية بلغت 36 مليار دولار في 2024.

كما تشير التوقعات إلى أن سعر البيتكوين قد يتجاوز 150 ألف دولار في النصف الأول من 2025، ويقترب من 185 ألف دولار بحلول الربع الرابع، مع بلوغها 20% من القيمة السوقية للذهب.

وتتوقع الشركة أيضا تحول في استراتيجيات الاستثمار التقليدية، مع احتمالية أن توصي منصات إدارة الثروات الكبرى بتخصيص 2% أو أكثر من البيتكوين ضمن المحافظ النموذجية.

وتبقى توقعات متفائلة وسيكون لها أثر بالغ إن تحققت على سعر البيتكوين.

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