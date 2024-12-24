شركة MicroStrategy تستمر في شراء البيتكوين: إليكم تفاصيل آخر عملية شراء

تواصل شركة “MicroStrategy” تعزيز حيازاتها من البيتكوين، حيث أعلن المؤسس المشارك للشركة “مايكل سايلور” عن شراء الشركة لـ 5262 عملة بيتكوين.

خصصت الشركة أقل من مليار دولار لهذه الصفقة، بمتوسط سعر 106,662 دولار لكل بيتكوين، ليرتفع إجمالي مخزونها إلى 444,262 عملة.

تُعد هذه الصفقة أقل قيمة من عمليات الشراء السابقة التي تجاوزت قيمتها مجتمعة مليار دولار، حيث تم تنفيذ معظمها قبل بدء تصحيح الأسعار الأخير الذي دفع البيتكوين إلى ما دون 100,000 دولار منذ الخميس.

حتى الآن، أنفقت الشركة 27.7 مليار دولار على إجمالي استثماراتها في البيتكوين، والتي تبلغ قيمتها الحالية 42.6 مليار دولار بأسعار اليوم، رغم التقلبات الأخيرة.

انعكست هذه الاستراتيجية بشكل إيجابي على أسهم “MicroStrategy”، التي ارتفعت بنسبة 400% خلال العام الماضي لتصل إلى 364 دولار للسهم وقت النشر.

وحققت الشركة إنجاز إضافي بدخول أسهمها مؤشر ناسداك 100.

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