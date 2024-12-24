صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تخسر 1.2 مليار دولار في 3 أيام تداول

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات خارجة كبيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، بخسائر إجمالية بلغت 1.17 مليار دولار، متأثرة بتراجع عملة البيتكوين بنسبة 14% من أعلى مستوى لها قبل أسبوع.

في 23 ديسمبر وحده، سجلت التدفقات الخارجة 226.5 مليون دولار، حيث تصدر صندوق “Fidelity” القائمة بقيمة 146 مليون دولار.

ورغم هذه التراجعات، خالف صندوق “بلاك روك” الاتجاه بتسجيل تدفقات داخلة بقيمة 31.7 مليون دولار.

ومع ذلك، بلغ إجمالي التدفقات الداخلة لهذه الصناديق 35.8 مليار دولار منذ إطلاقه، مما يعكس استمرار الطلب عليها.

كما أصبح صندوق “iShares Bitcoin ETF” التابع لشركة “بلاك روك” واحد من أكبر الصناديق المتداولة على الإطلاق، بأصول تبلغ 53.3 مليار دولار تحت الإدارة.

تزامن تصحيح البيتكوين مع استمرار تدفقات خارجة لصناديق الأصول المشفرة الأخرى، حيث تجاوزت المليار دولار بين 19 و20 ديسمبر.

بينما استقرت أسعار البيتكوين حول 94,000 دولار، حافظت العملات البديلة مثل BNB وAVAX وLINK وSUI وHBAR على أداء أقوى بمكاسب تجاوزت 4%.

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