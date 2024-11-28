منتدى البلوكشين (Blockchain Forum) في موسكو: حدث عالمي لا يُفوّت لعشاق العملات الرقمية المشفرة

تستعد موسكو لاستضافة النسخة 14 من منتدى Blockchain 2025، الحدث الأبرز لعالم العملات المشفرة والبلوكشين.

بعد سلسلة من النجاحات الباهرة التي حققها المنتدى في دبي، ينتقل الآن إلى قلب منطقة رابطة الدول المستقلة (CIS)، ليجمع نجوم الصناعة والمجتمع الدولي تحت سقف واحد.

حدث عالمي يجمع أكثر من 15,000 مشارك:

من المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 15,000 مشارك من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك كبار الشخصيات والمؤثرين في مجالات الويب 3، العملات المشفرة، والتعدين.

يمثل هذا الحدث فرصة استثنائية للتواصل المباشر مع أبرز قادة الصناعة والخبراء.

شركات عالمية بارزة ستشارك في المنتدى:

يُعرف المنتدى بجذب أفضل الأسماء في صناعة العملات الرقمية، حيث شاركت في الأحداث السابقة شركات رائدة مثل:

Tether، TRON، Ledger، Trust Wallet، Tezos، Binance، Ripple، OKX، Bitmain، Polygon، Cardano، Bybit، Animoca Brands، Circle، Sandbox وغيرها.

هذا الحضور الكبير من الشركات الرائدة يعكس أهمية المنتدى كمركز للنقاشات الرئيسية والابتكارات في السوق.

برنامج غني بالمحتوى المتنوع:

سيتيح المنتدى فرصة استثنائية للمشاركين للاستماع إلى رؤى متعمقة من قادة السوق وصنّاع القرار.

سيشارك مؤسسو ومديرو أكبر الشركات العالمية استراتيجياتهم للاستفادة من أهم الاتجاهات في الصناعة، بالإضافة إلى مناقشات حصرية ومفاوضات خلف الكواليس.

لضمان تجربة تعليمية مثمرة للجميع، سيتم توفير ترجمة فورية مجانية لجميع الجلسات إلى اللغة الإنجليزية، مما يجعل المنتدى متاح بسهولة للحضور من مختلف أنحاء العالم.

تجربة استثنائية: حفلة AfterParty

سيختتم المنتدى بحفلة AfterParty مخصصة للمشاركين VIP والمتحدثين، مما يوفر فرصة للاسترخاء والتواصل في أجواء استثنائية.

ورغم أن اسم النجم الضيف وموضوع الحفلة لم يُكشف عنه بعد، إلا أن المنظمين يعدون بتجربة لا تُنسى.

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blockchain.forum/en

لا تفوّت فرصة حضور هذا الحدث العالمي الذي يعد من أبرز المنصات لتبادل المعرفة وتوسيع شبكة العلاقات في عالم العملات المشفرة والبلوكشين.