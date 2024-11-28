سعر الايثيريوم يصل إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر عند 3700 دولار: إليكم السبب!

نجح سعر الإيثيريوم في تسجيل أداء مستقل عن شقيقه الأكبر البيتكوين، حيث واصل الايثيريوم ارتفاعه ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ أشهر، متجاوزا مستوى 3700 دولار لأول مرة منذ يونيو ليتراجع بعدها لمستوياته الحالية عند 3600 دولار.

الارتفاع الأخير في سعر عملة الايثيريوم يمثل زيادة بنسبة 18% خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت البيتكوين بنسبة 2% خلال نفس الفترة، ما يعكس تحرك الايثيريوم بشكل مستقل عن البيتكوين بعد أشهر من الركود.

المحللون يرون أن الايثيريوم يمتلك زخم قوي مع توقعات بمزيد من الصعود.

حيث أشار محللو “Rekt Capital” إلى أن الإغلاق الأسبوعي فوق 3650 دولار قد يدفع سعر الإيثيريوم نحو مستويات مقاومة جديدة عند 4000 دولار، وربما يصل إلى 4500 دولار.

أكد المحلل “وولف” أيضا على الطبيعة الصعودية لسوق الايثيريوم، مشيرا إلى إمكانية تجاوزه حاجز 15 ألف دولار على المدى الطويل إذا اخترق مستوى 4000 دولار.

من جانب آخر، تزايدت التدفقات المؤسساتية إلى صناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم، حيث سجلت صناديق الايثيريوم الكبيرة مثل الخاصة بشركات “BlackRock” و”Fidelity” تدفقات كبيرة بلغت مجتمعة 145.7 مليون دولار في 27 نوفمبر، وهو أعلى مستوى لها خلال أسبوعين.

هذه التدفقات، إلى جانب قوة التحليل الفني، تدعم توقعات المحللين بأن الايثيريوم قد يتفوق أداؤه على البيتكوين في الأشهر المقبلة مع إمكانية وصوله إلى 10 آلاف دولار في هذه الدورة.

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