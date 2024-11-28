توجه شركة تعدين البيتكوين في وول ستريت لمنافسة “MicroStrategy” من حيث الاستحواذ على البيتكوين!

أعلنت شركة “Marathon Digital” لتعدين البيتكوين والمدرجة في بورصة “وول ستريت” والذي يحمل مؤشرها الإسم “MARA” عن استحواذها على 6474 بيتكوين إضافي من خلال طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار بدون فائدة، ما رفع إجمالي حيازاتها إلى 34797 بيتكوين بقيمة تقارب 3.3 مليار دولار.

تعكس هذه الخطوة استراتيجية مشابهة لشركة “MicroStrategy” في استخدام الديون للاستثمار في البيتكوين، مما يعكس زيادة التبني المؤسساتي لهذه العملة كأداة لخزينة الشركات.

الاستحواذ الأخير تم عند سعر متوسط قدره 95395 دولار لكل بيتكوين.

وشملت هذه الصفقة شراء 703 بيتكوين إضافية بجانب عملية استحواذ أولية بلغت 5771 بيتكوين.

ويأتي ذلك بعد إتمام الشركة طرح سندات قابلة للتحويل مستحقة في عام 2030 بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار، مع تخصيص 150 مليون دولار إضافية بعد استخدام المشترين لخيارهم الكامل في فترة الإصدار.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت الشركة إعادة شراء جزئي لسنداتها المستحقة في عام 2026 بقيمة 200 مليون دولار، مع احتفاظها بـ 160 مليون دولار كاحتياطي لشراء البيتكوين في فترات الانخفاض.

إلى جانب توسيع حيازاتها، حثت “MARA” الحكومة الأمريكية على بناء احتياطي من البيتكوين لتعزيز موقفها الاقتصادي وتقليل مخاطر إمكانية إزالة الدولار مستقبلا من الأسواق العالمية.

تشير التقارير إلى أن 62 شركة مدرجة في البورصات تستخدم حاليا البيتكوين كأداة لإدارة الخزينة، وذلك وفقا لبيانات “River Financial”.

وتعتبر “MARA” ثاني أكبر شركة مدرجة من حيث حيازة البيتكوين، بعد “MicroStrategy” التي تمتلك 386 ألف بيتكوين، وهو رقم يفوق حيازات “MARA” بأكثر من عشرة أضعاف.

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