الترويج لعملة ميم احتيالية بعد اختراق حسابات مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي

كشف المحقق السيبراني “ZachXBT” عن سلسلة من عمليات اختراق استهدفت حسابات شهيرة على منصات التواصل الاجتماعي مثل X وانستغرام، مما أدى إلى عمليات احتيال باستخدام عملات ميم مزيفة حققت حوالي 3.5 مليون دولار.

استهدفت هذه الهجمات حسابات مشاهير مثل “Usher” والممثل “Dean Norris”، بالإضافة إلى علامات تجارية كبرى مثل “ماكدونالدز” وحوض أسماك مشهور في اليابان.

بدأت الهجمات في أغسطس 2024، باتباع نمط متكرر شمل اختراق الحسابات، الترويج لعملات مزيفة، ثم تحويل العائدات إلى محافظ مجهولة.

استُخدم حساب “ماكدونالدز” للترويج لعملة GRIMACE، مما أسفر عن سرقة 690 ألف دولار، بينما استُغل حساب Dean” Norris” للترويج لعملة “SCHRADER”.

كما تم استخدام حساب “Usher” في الترويج لعملة “USHER”، محققا عائدات بلغت 4868 SOL، والتي تم تتبعها إلى هجمات لاحقة استهدفت حسابات أخرى مثل “Enoshima Aquarium” ومنشئ المحتوى “Andy Ayrey”.

تضمنت الهجمات جرأة واضحة، حيث شهد حساب “Ayrey” الترويج لست عملات ميم مختلفة خلال أيام، محققا أكثر من 2.1 مليون دولار، تم إيداع جزء منها في محفظة مرتبطة بكازينو.

أدى ذلك إلى خسائر كبيرة للمستثمرين، في وقت تكافح فيه منصات التواصل الاجتماعي للسيطرة والحد من مثل هذه الاضرار.

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