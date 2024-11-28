شركة Celsius تبدأ عملية التوزيع الثانية على الدائنين المؤهلين: التفاصيل

بدأت شركة “Celsius” في توزيع مبلغ 127 مليون دولار على الدائنين المؤهلين كجزء من ثاني دفعة بموجب إجراءات الإفلاس، التي تلت انهيار الشركة في يوليو 2022.

يرفع هذا التوزيع إجمالي معدل الاسترداد إلى 60.4% من المطالبات المؤهلة، مقارنة بالدفعة الأولى في يناير 2024، التي غطت 57.65% من المطالبات.

يتألف التوزيع الثاني في معظمه من عملات مشفرة، حيث تم تحويل الأموال إلى بيتكوين بسعر متوسط بلغ 95,836 دولار لكل بيتكوين لمطابقة قيم المطالبات.

شملت الدفعة فئات متعددة من الدائنين، من ضمنها مطالبات الودائع بالتجزئة، ومطالبات الأرباح العامة، ومطالبات القروض غير المضمونة.

كما أُجريت توزيعات نقدية للدائنين الذين اختاروا عدم استلام العملات المشفرة أو واجهوا مشاكل في الجولة الأولى.

إفلاس شركة “Celsius” كان نقطة تحول في قطاع إقراض العملات المشفرة، حيث تراكمت عليها ديون بمليارات الدولارات لدائنيها.

مثلت الدفعة الأولى في يناير 2024 خطوة حاسمة نحو الوفاء بالتزاماتها المالية.

في سياق ذي صلة، من المتوقع أن يمثل الرئيس التنفيذي السابق للشركة، “أليكس ماشينسكي”، أمام هيئة محلفين في 28 يناير 2025، بعد مؤتمر ما قبل المحاكمة المقرر في 16 يناير 2025.

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