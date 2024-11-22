شركة “تشارلز شواب” تحضر لدخول سوق تداول العملات المشفرة

تستعد شركة “تشارلز شواب” لدخول سوق العملات المشفرة، وفقا للرئيس التنفيذي الجديد “ريك وورستر”، الذي أشار إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بتطور القواعد التنظيمية في الولايات المتحدة.

في مقابلة مع بلومبرغ، أعرب “وورستر” عن تفاؤله بشأن المشهد التنظيمي القادم، خاصة مع تولي “دونالد ترامب” الرئاسة مجددا، مشيرا إلى احتمالية حدوث تغييرات تسهل إدراج العملات الرقمية المشفرة ضمن أنشطة الشركة.

يُعد بنك “تشارلز شواب” بالفعل أحد اللاعبين النشطين في مجال العملات الرقمية المشفرة، حيث قدم صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) وعقود العملات المشفرة الآجلة.

ومع ذلك، فإن إضافة التداول الفوري سيسمح للشركة بالتنافس بشكل مباشر مع منصات مثل “روبن هود” و “ويبول” التي تقدم خدمات مماثلة.

صرح “وورستر” قائلا:

سندخل مجال العملات المشفرة الفوري عندما تتغير البيئة التنظيمية، ونحن نستعد لهذه الاحتمالية.

رغم أن “وورستر” يدعم تمكين عملاء “شواب” من الاستثمار في العملات المشفرة، فإنه كشف أنه لا يخطط للاستثمار فيها شخصيا، قائلا:

“لم أشترِ عملات مشفرة، والآن أشعر بالغباء.

جدير بالذكر أنه ومع بداية العام الجديد، سيتولى “وورستر” رسميا منصب الرئيس التنفيذي خلفا لـ “والت بيتينجر”.

منذ انضمامه إلى الشركة في عام 2016، شغل “وورستر” عدة مناصب قيادية، بما في ذلك رئيس الشركة منذ عام 2021.

إضافة التداول الفوري للعملات المشفرة سيُحدث تحول كبير في نموذج عمل “شواب”، مما يعزز وجودها في السوق الرقمي سريع النمو.

كما يعكس هذا التحرك تحول أوسع في المشهد المالي التقليدي نحو قبول أوسع للعملات المشفرة، مدفوع بتغير القوانين التنظيمية المتوقعة تحت إدارة “ترامب”.

هذه الخطوة قد تضع “شواب” في موقع تنافسي قوي، لا سيما مع استمرار المستثمرين الأفراد والمؤسسات في البحث عن فرص للاستفادة من العملات المشفرة كفئة أصول ناشئة.

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